Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 16 декабря 2025Мир

Франция потребовала гарантии безопасности для Украины до территориальных переговоров

Франция требует гарантии безопасности для Украины до территориальных переговоров
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция требует надежных гарантий безопасности до начала любых территориальных переговоров. Об этом заявил источник источник близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Le Monde.

«Мы хотим получить надежные гарантии безопасности [для Украины] до начала любых обсуждений по поводу территорий », — сказал он.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными.

Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Кремле ответили на вопрос о заявлении ЕС по гарантиям безопасности Украине

    В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

    В сети восхитились свадебным образом блогерши за пять тысяч рублей

    Мадуро обвинил США в похищении людей

    Союзники Киева приняли решение по размещению войск на Украине

    В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

    В России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok