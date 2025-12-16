Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

Бессент: Выбор из двух кандидатов на пост главы ФРС будет сделан в начале января

Оба претендента на пост главы выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) — бывший управляющий ФРС Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт — обладают необходимой для того, чтобы руководить регулятором квалификацией. Об этом в интервью Fox заявил глава Минфина Скотт Бессент, которого цитирует Reuters.

Министр также уточнил, что выбор из двух кандидатов будет сделан в начале января, то есть, судя по всему, уже после рождественских каникул.

Три недели назад он же предполагал, что Трамп объявит о своем решении по поводу нового главы ФРС до длинных выходных. Bloomberg тогда же указывало, что Хассетт является фаворитом, отмечая, что тот разделяет взгляды действующего президента на экономику, в том числе на необходимость снижения процентных ставок.

Глава Соединенных Штатов длительное время нещадно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, называя его крупным неудачником, злым и глупым. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года.