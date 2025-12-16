Реклама

Экономика
13:12, 16 декабря 2025Экономика

Глава Минстроя оценил роль льготных программ в сохранении ипотеки

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотечное кредитование в РФ удалось сохранить лишь благодаря льготным программам. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей в Государственной думе, пишет РИА Новости.

«На начало декабря 2025 года объем выдачи снизился на 21 процент. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», — отметил министр.

Файзуллин также рассказал, что в данный момент прорабатываются различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Он напомнил, что льготная ипотечная программа для граждан страны сейчас является практически единственной возможностью улучшить жилищные условия.

Ранее россиянам раскрыли способ выплатить ипотеку за чужой счет.

