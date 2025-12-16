Глава Минстроя оценил роль льготных программ в сохранении ипотеки

Файзуллин: Сохранить ипотеку удалось лишь благодаря льготным программам

Ипотечное кредитование в РФ удалось сохранить лишь благодаря льготным программам. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей в Государственной думе, пишет РИА Новости.

«На начало декабря 2025 года объем выдачи снизился на 21 процент. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», — отметил министр.

Файзуллин также рассказал, что в данный момент прорабатываются различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Он напомнил, что льготная ипотечная программа для граждан страны сейчас является практически единственной возможностью улучшить жилищные условия.

