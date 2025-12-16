Politico: Граничащие с Россией страны Европы хотят, чтобы ЕС выделил им деньги

Граничащие с Россией страны Европы хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) выделил им деньги. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей правительств европейских стран.

По данным источников издания, лидеры восьми стран, граничащих с Россией, воспользуются саммитом в Хельсинки, который пройдет 16 декабря, чтобы добиться выделения средств на свою оборону в следующем долгосрочном бюджете объединения.

«Страны хотят, чтобы ЕС предложил новые финансовые возможности для приграничных стран и финансовые инструменты, основанные на солидарности», — заявил европейский чиновник.

Ранее депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявил, что ЕС, копируя повестку НАТО, движется к войне, а не к миру. Политик отметил, что не видит разницы между Евросоюзом и военным блоком. Он подчеркнул, что ЕС полностью подчиняется НАТО, а так быть не должно, поскольку это две разные организации, у которых должна быть своя собственная политика.