Евродепутат Кеннес: ЕС, копируя повестку НАТО, движется к войне

Европейский союз (ЕС), копируя повестку НАТО, движется к войне, а не к миру. Об этом РИА Новости заявил деуптат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

Политик отметил, что не видит разницы между Евросоюзом и военным блоком. «Мы полностью подчиняемся НАТО. А так быть не должно. Мы две разные организации. И у нас должна быть своя собственная политика», — подчеркнул он.

Ранее Кеннес выступил против изъятия ЕС российских замороженных активов. Он подчеркнул, что в случае экспроприации средств против Бельгии может быть подана официальная жалоба, и за это наказание заплатят простые бельгийцы. «Во-первых, это не их деньги. Во-вторых, даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа», — добавил он.

Также стало известно, что Европейский союз усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласится изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита.