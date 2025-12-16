Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 16 декабря 2025Россия

Кадыров показал удар по позициям ВСУ в ответ за атаку беспилотников на Грозный

Кадыров показал стрельбу по ВСУ снарядами с надписью «за Грозный»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал удар по позициям ВСУ в ответ за атаку беспилотников на Грозный. Ролик он разместил в Telegram.

На кадрах видно, как один из российских бойцов заряжает орудие. «За Грозный» написано на снаряде.

Также на кадрах можно увидеть огонь из полевого орудия, похожего на северокорейскую установку РСЗО Тип-63.

Ранее в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака украинского беспилотника. После этого Рамзан Кадыров заявил об ударе по Киеву, который, по его словам, стал возмездием за Грозный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Стало известно о действиях спонсора террористов из «Крокуса» перед атакой

    Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

    Подросток устроил поножовщину в школе Подмосковья

    Шесть украинских беспилотников долетели до Ленинградской области

    Мужчина разбил угнанную машину и обвинил в этом пришельцев

    Синоптик назвал сроки завершения оттепели в Московском регионе

    России спрогнозировали резкий рост вывоза одного лакомства

    Россиян предупредили об опасности одной функции в смартфоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok