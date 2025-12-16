Кадыров показал удар по позициям ВСУ в ответ за атаку беспилотников на Грозный

Кадыров показал стрельбу по ВСУ снарядами с надписью «за Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал удар по позициям ВСУ в ответ за атаку беспилотников на Грозный. Ролик он разместил в Telegram.

На кадрах видно, как один из российских бойцов заряжает орудие. «За Грозный» написано на снаряде.

Также на кадрах можно увидеть огонь из полевого орудия, похожего на северокорейскую установку РСЗО Тип-63.

Ранее в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака украинского беспилотника. После этого Рамзан Кадыров заявил об ударе по Киеву, который, по его словам, стал возмездием за Грозный.