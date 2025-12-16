Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:16, 16 декабря 2025Спорт

Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

Чемпион мира Карпов одобрил лишение звания гроссмейстера шахматиста Федосеева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Карпов

Анатолий Карпов. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил то, что шахматиста Владимира Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта России. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов одобрил решение министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Он назвал наказание заслуженным, так как Федосеев уехал из России.

Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России 15 декабря. Приказ был опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Шахматист стал мастером спорта в 2012 году, а статус гроссмейстера получил в 2014 году. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства на словенское. Он объяснил свое решение отсутствием желания выступать за Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Раскрыты детали наряда Полины Лурье на заседании в суде по делу о квартире Долиной

    Путин встретился с главой КБР Коковым

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok