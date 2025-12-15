Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:57, 15 декабря 2025Спорт

Сменившего спортивное гражданство шахматиста лишили звания гроссмейстера

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Frans Peeters / Wikimedia

Шахматист Владимир Федосеев лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Приказы о лишении Федосеева спортивных званий были подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым и опубликованы на сайте ведомства.

Шахматист стал мастером спорта в 2012 году, а статус гроссмейстера получил в 2014 году. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства на словенское. Он объяснил свое решение отсутствием желания выступать за Россию.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о допуске шахматистов из России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение приняли на заседании генеральной ассамблеи организации, в ходе которого 61 делегат выступил за допуск российских шахматистов с флагом и гимном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok