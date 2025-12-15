Сменившего спортивное гражданство шахматиста лишили звания гроссмейстера

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта РФ

Шахматист Владимир Федосеев лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Приказы о лишении Федосеева спортивных званий были подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым и опубликованы на сайте ведомства.

Шахматист стал мастером спорта в 2012 году, а статус гроссмейстера получил в 2014 году. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства на словенское. Он объяснил свое решение отсутствием желания выступать за Россию.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о допуске шахматистов из России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение приняли на заседании генеральной ассамблеи организации, в ходе которого 61 делегат выступил за допуск российских шахматистов с флагом и гимном.