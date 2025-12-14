Реклама

20:38, 14 декабря 2025Спорт

Российских шахматистов вернули на турниры с флагом и гимном

ФИДЕ допустила российских шахматистов на турниры с флагом и гимном
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Berit Roald / NTB Scanpix / Reuters

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в воскресенье, 14 декабря. 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против.

В сентябре 2024 года генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены дети до 12 лет и лица с ограниченными возможностями.

Российским шахматистам с весны 2022 года было запрещено выступать под национальным флагом. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.

