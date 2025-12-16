Реклама

19:35, 16 декабря 2025

Киркоров высказался о травле Долиной из-за скандала с квартирой

Филипп Киркоров осудил тех, устроил травлю Долиной из-за скандала с квартирой
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров осудил тех, кто развернул травлю в отношении Ларисы Долиной после истории с мошенниками и квартирой. Об этом он высказался в эфире радио «Комсомольская правда».

Народный артист осудил агрессивные комментарии в адрес коллеги.

«Она одинокая женщина, бабушка, мама, женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, травля, которую ей устроили, это недопустимо», – заявил Филипп Бедросович.

Также Киркоров высказался о коллегах, которые открыто выступили с осуждением артистки. «Особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Понятно, что это зависть», – добавил он.

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал объявление в розыск со стороны Службы безопасности Украины.

