Киркоров обвинил СБУ в попытке пиара на его имени

Филипп Киркоров заявил, что СБУ решила пошуметь, используя его имя

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал объявление в розыск со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова передает РИА Новости.

По мнению исполнителя, СБУ решила «пошуметь», используя его имя. Киркоров отметил, что это говорит об отсутствии у ведомства других «медийных поводов».

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России», — подчеркнул Киркоров.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила Киркорова в розыск. В 2021 году артиста признали угрозой национальной безопасности Украины. В СБУ пояснили, что певец не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.