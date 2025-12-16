На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск артиста Филиппа Киркорова, его данные внесены в базу розыска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Согласно данным базы розыска, данные о нем были внесены еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.

Ранее СБУ объявила в розыск археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи. До этого украинские правоохранители выдвинули Толстикову обвинения за «незаконные раскопки» в Керчи, которые привели к «частичному разрушению культурного наследия Украины». Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.