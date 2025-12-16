Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:07, 16 декабря 2025Бывший СССР

На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск артиста Филиппа Киркорова, его данные внесены в базу розыска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Согласно данным базы розыска, данные о нем были внесены еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.

Ранее СБУ объявила в розыск археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи. До этого украинские правоохранители выдвинули Толстикову обвинения за «незаконные раскопки» в Керчи, которые привели к «частичному разрушению культурного наследия Украины». Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    В Италии указали на неожиданные последствия от антироссийских санкций Евросоюза

    Голодный крокодил съел 16-летнюю девушку

    Женщины раскрыли сильнее всего возбуждающие их действия мужчин

    В России обвинили Запад в попытке «разворошить» Южный Кавказ

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Орбан счел почти неизбежной конфискацию активов России

    Заявления о возможном нападении России на Европу сравнили с разговорами в детском саду

    В США предрекли развал НАТО из-за поражения Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok