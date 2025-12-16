Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 16 декабря 2025Экономика

Курс евро в России вырос

Центробанк поднял курс евро на 58 копеек
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ) установил официальные курсы валют на среду, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс евро вырос на 58 копеек, до 93,81 рубля. Американский доллар, напротив, подешевел. Его стоимость скорректировали с 79,45 до 79,43 рубля. Официальный курс юаня изменился на 0,04 рубля, до 11,26 рубля.

Как заявил профессор кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов, излишне высокий курс российской валюты становится все большей проблемой для экспортно-ориентированной национальной экономики и доходов федерального бюджета, поэтому его следует опустить до экономически обоснованных 90-95 рублей за доллар.

На фоне резкого укрепления курса рубля Центробанк решил смягчить валютный контроль и объявил о снятии с 8 декабря всех ограничений на перевод средств из страны для граждан России и дружественных государств. Лимиты, которые должны были действовать до 31 марта 2026 года, снимаются на полгода, до 7 июня. Тем не менее пока эта мера эффекта не возымела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok