Курс евро в России вырос

Центробанк поднял курс евро на 58 копеек

Центральный банк России (ЦБ) установил официальные курсы валют на среду, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс евро вырос на 58 копеек, до 93,81 рубля. Американский доллар, напротив, подешевел. Его стоимость скорректировали с 79,45 до 79,43 рубля. Официальный курс юаня изменился на 0,04 рубля, до 11,26 рубля.

Как заявил профессор кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов, излишне высокий курс российской валюты становится все большей проблемой для экспортно-ориентированной национальной экономики и доходов федерального бюджета, поэтому его следует опустить до экономически обоснованных 90-95 рублей за доллар.

На фоне резкого укрепления курса рубля Центробанк решил смягчить валютный контроль и объявил о снятии с 8 декабря всех ограничений на перевод средств из страны для граждан России и дружественных государств. Лимиты, которые должны были действовать до 31 марта 2026 года, снимаются на полгода, до 7 июня. Тем не менее пока эта мера эффекта не возымела.