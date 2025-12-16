Профессор Козловская: Слово «лабубу» включили в российские словари неологизмов

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская заявила, что слово «лабубу» включили в российские словари неологизмов. Ее слова приводит ТАСС.

Эксперт рассказала, что слово «лабубу» впервые зафиксировали в русской речи в 2024 году, его уже обнаружили в словаре новых слов.

«Совсем недавно в Институте лингвистических исследований вышел очередной выпуск неологического ежегодника 2024 года. Словарик серии "Новое в русской лексике" отражает неологизмы этого года, и слово "лабубу" там, конечно же, есть», — подчеркнула она.

При этом Козловская добавила, что сегодня «лабубу» считают словом с неустоявшимся ударением. Кроме того, его употребляют в речи как в мужском, так и в женском роде: норма пока не устоялась.

Ранее россияне выбрали слово 2025 года в рамках одноименного проекта. Фаворитом по итогам народного голосования оказалось слово «тревожность».