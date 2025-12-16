Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 16 декабря 2025Россия

«Лабубу» включили в российские словари

Профессор Козловская: Слово «лабубу» включили в российские словари неологизмов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская заявила, что слово «лабубу» включили в российские словари неологизмов. Ее слова приводит ТАСС.

Эксперт рассказала, что слово «лабубу» впервые зафиксировали в русской речи в 2024 году, его уже обнаружили в словаре новых слов.

«Совсем недавно в Институте лингвистических исследований вышел очередной выпуск неологического ежегодника 2024 года. Словарик серии "Новое в русской лексике" отражает неологизмы этого года, и слово "лабубу" там, конечно же, есть», — подчеркнула она.

При этом Козловская добавила, что сегодня «лабубу» считают словом с неустоявшимся ударением. Кроме того, его употребляют в речи как в мужском, так и в женском роде: норма пока не устоялась.

Ранее россияне выбрали слово 2025 года в рамках одноименного проекта. Фаворитом по итогам народного голосования оказалось слово «тревожность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    «Лабубу» включили в российские словари

    Обнаружен новый действенный способ избавления от боли в суставах

    Названы способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером

    53-летняя телезвезда в крошечных трусах прошлась перед камерой

    Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

    Мужчина вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился

    Британский профессор назвал ключевое изменение в стратегии Трампа

    «Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok