Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:32, 16 декабря 2025Из жизни

Лев сбежал от львицы со львятами

Maasai Sightings: В ЮАР лев сбежал от своих львят
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Взрослый лев испугался львицы со львятами и сбежал. Видео с необычной реакцией хищника опубликовал YouTube-канал Maasai Sightings.

Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На записи лев отдыхает в траве, когда к нему со спины приближаются львица и шесть львят. Согласно описанию, это его детеныши. Однако он предпочел не иметь дела с отпрысками и, заметив их появление, резко поднялся и убежал.

В комментарии автор видео уточнил, что львы-самцы отвечают в основном за защиту прайда и территории и предпочитают избегать родительских забот. Причина в том, что львята раздражают их своей активностью, а резкость в поведении с ними может привести к конфликту со львицей-матерью.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее в кенийском заповеднике Масаи-Мара вожак львиного прайда застал львицу с другим самцом. Он набросился на чужака, не обращая внимания на его размеры, и обратил в бегство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки

    Москвичам пообещали скучную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok