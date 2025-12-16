Металлоискатели в подвергшейся нападению школе могли быть отключены

SHOT: В подвергшейся нападению школе могли быть выключены металлоискатели

В школе Одинцово, подвергшейся нападению девятиклассника с ножом, могли быть выключены металлоискатели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, рамки для поиска металла установлены в учебном заведении, но могли быть отключены, что и позволило нападавшему пронести внутрь нож. Охранник не досмотрел ученика на входе, что и привело к ЧП. Сам охранник получил ожог от перцового баллончика и ножевое ранение.

16 декабря стало известно о нападении в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области), где школьник в балаклаве ворвался в учебное заведение и набросился с ножом на охранника и учеников. В результате пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного из детей ранения стали летальными.