12:32, 16 декабря 2025Силовые структуры

Металлоискатели в подвергшейся нападению школе могли быть отключены

SHOT: В подвергшейся нападению школе могли быть выключены металлоискатели
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В школе Одинцово, подвергшейся нападению девятиклассника с ножом, могли быть выключены металлоискатели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, рамки для поиска металла установлены в учебном заведении, но могли быть отключены, что и позволило нападавшему пронести внутрь нож. Охранник не досмотрел ученика на входе, что и привело к ЧП. Сам охранник получил ожог от перцового баллончика и ножевое ранение.

16 декабря стало известно о нападении в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области), где школьник в балаклаве ворвался в учебное заведение и набросился с ножом на охранника и учеников. В результате пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного из детей ранения стали летальными.

