Микроавтобус с детьми разбился на трассе в Брянской области

Более 20 человек, из которых 10 — дети, попали в больницу после аварии в Брянской области. В УМВД России по региону рассказали, что иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, сегодня на 367-м километре трассы М-3 водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась группа детей.

В сообщении говорится, что погибших нет. В больницу доставили десять детей и девять взрослых, а также водителей.

В УМВД добавили, что на месте аварии работают правоохранители. Также проводится проверка и устанавливаются причины столкновения.

