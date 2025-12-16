Реклама

12:32, 16 декабря 2025

Микроавтобус с детьми разбился на трассе в Брянской области

Автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области, 21 человека увезли в больницу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Telegram-канал «Брянская полиция»

Более 20 человек, из которых 10 — дети, попали в больницу после аварии в Брянской области. В УМВД России по региону рассказали, что иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, сегодня на 367-м километре трассы М-3 водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась группа детей.

В сообщении говорится, что погибших нет. В больницу доставили десять детей и девять взрослых, а также водителей.

В УМВД добавили, что на месте аварии работают правоохранители. Также проводится проверка и устанавливаются причины столкновения.

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошла авария с автобусами и грузовиком. Травмы получили четыре человека. Пострадавших увезли в больницу.

