15:27, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Мизулина обратилась к журналистам на фоне нападения в российской школе

Мизулина призвала журналистов удалить видео нападения подростка на школу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала журналистов удалить видео нападения подростка на школу в Подмосковье. К представителям российской прессы она обратилась в своем Telegram-канале.

Мизулина выразила уверенность в том, что свобода распространения информации не должна нарушать права других людей — в том числе родителей ребенка, который не выжил после атаки, и других учащихся школы. Глава ЛБИ добавила, что ей поступают сообщения от детей, которые после просмотра этих видео боятся идти в школу.

«Уважаемые журналисты и админы каналов! Я понимаю, что редакции требуют от вас трафик и просмотры. Но ваши дети тоже смотрят эти кадры и переживают весь этот ужас. (...) Остановитесь, удалите видео», — призвала она представителей прессы.

Ранее сообщалось, что напавший на школу девятиклассник на допросе признал вину. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

16 декабря ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2. Подросток совершил расправу над четвероклассником и ранил охранника, который пытался его остановить.

