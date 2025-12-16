Журналист высмеял авторов мемов о неудачном старте на Байконуре

Научный журналист Михаил Котов высмеял критиков «Роскосмоса»

Член общественного совета госкорпорации «Роскосмос», научный журналист Михаил Котов высмеял интернет-пользователей, которые выкладывали в сеть шутки после последнего пуска ракеты «Союз-2.1а». Свой ответ им он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его подсчетам, за 18 дней с момента старта ракеты было сделано «1756 "экспертных" заключений о том, что ремонт продлится от двух лет до бесконечности», а также «574 статьи о том, что Россия утратила пилотируемую космонавтику». Также Котов насчитал 3786 мемов, смешными из которых признал не более 7 процентов.

При этом Котов подчеркнул, что за 18 дней, которые прошли с момента ЧП, техническими специалистами был проведен большой объем ремонтных работ.

Ранее «Роскосмос» подтвердил «Ленте.ру», что на Байконур прибыла новая кабина обслуживания. «С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Предполагается, что площадка будет готова к запуску в конце зимы 2026 года.

Элементы стартового стола на Байконуре повредились после старта ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» 27 ноября. Ракеты при этом стартовала штатно, корабль успешно пристыковался к МКС.