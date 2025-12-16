Реклама

Наука и техника
07:30, 16 декабря 2025Наука и техника

На Байконур прибыла новая кабина обслуживания

«Роскосмос»: На Байконур прибыла новая кабина обслуживания для 31-й площадки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На космодром Байконур прибыла новая кабина обслуживания для 31-й стартовой площадки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Там напомнили, что работы по замене кабины обслуживания ведутся после последнего пуска ракеты «Союз-2.1а».

«Работы по восстановлению кабины и стартового комплекса идут полным ходом. С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин [с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания]», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Руководитель заметил, что, согласно утвержденному графику, 31-я площадка будет готова к запуску в конце зимы. Баранов опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы.

27 ноября с 31-й площадки Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28». На борту корабля находился основной экипаж 74-й экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс.

В тот же день «Роскосмос» сообщил, что при данном запуске с Байконура повредились элементы стартового стола.

