Экономика
15:51, 16 декабря 2025Экономика

Назван возможный выход из судебной коллизии со «схемой Долиной»

Юрист Соловьев: Пострадавшим от жилищных аферистов можно выделять другое жилье
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Государство может выделять пострадавшим от квартирных аферистов другое жилье. Такой вариант решения судебной коллизии вокруг ситуации с аннулированием сделок по «схеме Долиной» изданию «Ридус» огласил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Собеседник издания понимает, что реализовать такую меру поддержки жертвам аферистов будет сложно, поскольку случаев мошенничества зафиксировано крайне много. Также Соловьев предполагает, что часть пенсионеров, продавших жилье под давлением третьих лиц, можно приютить у родственников, если такая возможность имеется. Тем не менее юрист напоминает, что некоторые пенсионеры выставляют себя жертвами с целью обогащения за счет доверчивых покупателей.

Практику возврата квартир пожилым собственникам специалист считает больше вопросом гуманизма. «Выгнать пожилого человека на улицу нельзя, а трудоспособный покупатель еще заработает», — объясняет решение суда Соловьев. В целом юрист советует рассматривать каждое подобное дело отдельно с предельной внимательностью, учитывая интересы как пенсионеров, так и покупателей.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил необходимость обязательной проверки продавцов жилья на полиграфе. Такую меру он считает неоправданной: доля сделок с одинокими пенсионерами не превышает 0,1 процента, и россияне предпочитают вовсе не связаться с такими рисками.

