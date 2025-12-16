Муж сравнил жену с одним из литературных персонажей и остался без секса

Пользователь Reddit с ником Bronzeshadow рассказал о том, как обмен шутками стал причиной того, что они с женой не смогли заняться сексом. Он объяснил, что у них обоих в последнее время есть проблемы с лишним весом, а на самооценке его супруги сказывается еще и беременность.

«В самый разгар она сказала: "Давай, возьми своего белого кита". Я, конечно же, не из тех, кого можно переплюнуть, поэтому начал неумело пародировать "Моби Дика": "Я бросаюсь на белого кита со всей похотью расы человеческой, от Адама и ниже! Если бы мой член был гарпуном, а это он и есть, то я бы выпустил на тебя океан спермы!"» — рассказал автор.

Вслед за этим супруги так сильно расхохотались от курьезности момента, что на этом их попытка заняться сексом закончилась. По словам мужчины, он еще никогда не смеялся настолько сильно, чтобы потерять эрекцию.

