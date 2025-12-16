Мужчина вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился

В Таиланде мужчина вломился в дом бывшей жены и получил пулю в спину

В Таиланде мужчина из провинции Аюттхая вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился. Об этом сообщает The Thaiger.

Около 10 часов утра 11 декабря в полицию города Аюттхая поступила информация о стрельбе в частном доме. Перед входом в здание правоохранители обнаружили 47-летнего Карна с ранением в спину. Пуля прошла навылет через грудь. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

На месте происшествия также находилась 51-летняя Супрани. Она оказалась хозяйкой дома и призналась, что стреляла. Выяснилось, что Карн и Супрани были женаты, но развелись в мае из-за постоянных конфликтов. За день до стрельбы, Карн пришел к Супрани и устроил скандал. На следующий день он перебрался через забор и проник в дом якобы для того, чтобы забрать вещи. Супрани заявила, что дважды выстрелила в Карна, так как опасалась за свою жизнь. Она призналась, что целилась в ногу, но промахнулась.

В полиции подтвердили, что между супругами постоянно вспыхивали ссоры с применением насилия. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли нож, которым, как считается, был вооружен Карн. В данный момент полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее в Таиланде женатый мужчина попытался вломиться в дом к бывшей супруге, чтобы наладить отношения и покусал полицейского. Женщина вызвала правоохранителей, так как испугалась за свою жизнь.