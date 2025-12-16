Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 16 декабря 2025Из жизни

Мужчина вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился

В Таиланде мужчина вломился в дом бывшей жены и получил пулю в спину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: nest557 / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина из провинции Аюттхая вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился. Об этом сообщает The Thaiger.

Около 10 часов утра 11 декабря в полицию города Аюттхая поступила информация о стрельбе в частном доме. Перед входом в здание правоохранители обнаружили 47-летнего Карна с ранением в спину. Пуля прошла навылет через грудь. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

На месте происшествия также находилась 51-летняя Супрани. Она оказалась хозяйкой дома и призналась, что стреляла. Выяснилось, что Карн и Супрани были женаты, но развелись в мае из-за постоянных конфликтов. За день до стрельбы, Карн пришел к Супрани и устроил скандал. На следующий день он перебрался через забор и проник в дом якобы для того, чтобы забрать вещи. Супрани заявила, что дважды выстрелила в Карна, так как опасалась за свою жизнь. Она призналась, что целилась в ногу, но промахнулась.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

В полиции подтвердили, что между супругами постоянно вспыхивали ссоры с применением насилия. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли нож, которым, как считается, был вооружен Карн. В данный момент полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее в Таиланде женатый мужчина попытался вломиться в дом к бывшей супруге, чтобы наладить отношения и покусал полицейского. Женщина вызвала правоохранителей, так как испугалась за свою жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    «Лабубу» включили в российские словари

    Обнаружен новый действенный способ избавления от боли в суставах

    Названы способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером

    53-летняя телезвезда в крошечных трусах прошлась перед камерой

    Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

    Мужчина вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился

    Британский профессор назвал ключевое изменение в стратегии Трампа

    «Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok