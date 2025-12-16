МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Напсо

МВД объявило в розыск незаконно завладевшего землей бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший депутат разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, в базе МВД не указано.

Ранее сообщалось, что Юрия Напсо уличили в захвате земель с помощью сговора с судьями города Сочи.

Свидетель рассказала, что он незаконно завладел рядом земельных участков, которые находились в федеральной и муниципальной собственности. По ее словам, Напсо строил на них объекты недвижимости и оформлял права через незаконные судебные решения.