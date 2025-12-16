Реклама

Наука и техника
12:14, 16 декабря 2025Наука и техника

На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

Минобороны России: На базе российского робота «Курьер» испытали станцию РЭБ
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: mil.ru

На базе российского наземного робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Минобороны России.

Испытание провели специалисты роты РЭБ 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». «В ходе испытаний были применены различные режимы работы станции против FPV-дронов, определена эффективная дальность подавления и особенности работы такого комплекса в сложных условиях современных боевых действий», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что установка системы РЭБ на платформу «Курьер» позволяет решать вопрос противодействия вражеским дронам непосредственно на передовой.

В ноябре Минобороны РФ рассказало, что российские бойцы применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер» для постановки дымовых завес, которые прикрывают войска.

В том же месяце Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российскую роботизированную платформу с реактивными огнеметами «Шмель» отправили в зону специальной военной операции.

