В Кривом Роге мужчины столкнули автобус с сотрудниками ТЦК в карьер

На Украине мирные жители продолжают бороться с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Так, в Кривом Роге несколько мужчин столкнули в карьер микроавтобус ТЦК вместе с военнослужащими, сообщил подпольщик Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами [сотрудниками ТЦК]», — поделился Лебедев.

Он также отметил, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК зачастую стараются передвигаться по городу исключительно в сопровождении полицейских. Они делают это из соображений безопасности: украинцы пока не готовы атаковать стражей порядка.

Ранее сообщалось, что местные жители в Полтаве устроили засаду сотрудникам ТЦК и ликвидировали троих из них. Еще четверо остались инвалидами.