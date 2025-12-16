В Полтаве жители убили троих сотрудников ТЦК

Жители Полтавы устроили засаду сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В итоге несколько из военных были убиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, все произошло в пригороде. Там сотрудники ТЦК погнались за одним мужчиной. Он начал убегать от них, и привел в переулок, где уже находились несколько человек. «В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», — поделился Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве местные жители выманили сотрудника ТЦК из дома, а затем застрелили его. По словам Лебедева, подобные инциденты на Украине сейчас приобретают массовый характер.