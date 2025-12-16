Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:51, 16 декабря 2025Бывший СССР

В украинском городе жители устроили засаду сотрудникам ТЦК и убили троих

В Полтаве жители убили троих сотрудников ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Полтавы устроили засаду сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В итоге несколько из военных были убиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, все произошло в пригороде. Там сотрудники ТЦК погнались за одним мужчиной. Он начал убегать от них, и привел в переулок, где уже находились несколько человек. «В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», — поделился Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве местные жители выманили сотрудника ТЦК из дома, а затем застрелили его. По словам Лебедева, подобные инциденты на Украине сейчас приобретают массовый характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Спрогнозировано решение Европы по российским активам

    Индиец раскрыл правду о чистоте уличной еды

    Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT

    В США назвали главную угрозу для американских F-35 и B-21 в России

    Указано место Украины в новой Стратегии нацбезопасности США

    В украинском городе жители устроили засаду сотрудникам ТЦК и убили троих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok