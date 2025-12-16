В Николаеве жители выманили сотрудника ТЦК из дома и застрелили

Жители Николаева выманили из дома сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а затем застрелили его. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, подобные ситуации на Украине уже приобрели массовый характер, однако власти страны прилагают все усилия, чтобы эта информация не доходила до общественности. «На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что чаще всего сотрудникам ТЦК «мстят» скрытно, избегая свидетелей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина ранил сотрудника ТЦК при помощи топора-молотка.