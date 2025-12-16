Реклама

На Украине раскрыли подробности о подготовке к президентским выборам

«РБК-Украина»: Для работы над законопроектом о выборах создадут рабочую группу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Разработкой законопроекта для проведения президентских выборов займется рабочая группа при профильном комитете Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов при профильном комитете Верховной Рады будет создана рабочая группа», — заявил источник.

Отмечается, что рабочую группу возглавит вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что именно Корниенко будет избран новой главой правящей партии «Слуга народа». По его словам, вице-спикера изберут на эту должность на съезде 17 декабря.

