10:36, 16 декабря 2025Мир

На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

Премьер Финляндии Орпо: Не остается вариантов, кроме конфискации активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

У Европы не остается других вариантов помощи Украине в послевоенном восстановлении, кроме как передать ей конфискованные российские активы. Об этом в интервью газете The Financial Times сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — подчеркнул глава финского правительства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что избежать конфискации активов России вряд ли удастся. По его словам, в Брюсселе при необходимости вновь перепишут правила и примут решение квалифицированным большинством голосов.

