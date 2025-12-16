На Западе ответили на вопрос об отправке военных на Украину

Профессор Тейвайнен: Неясно, будут ли отправлены европейские войска на Украину

Отправка европейских военных контингентов на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Киева остается под вопросом. Об этом заявил профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен в интервью Yle.

«Это совершенно не ясно. Сейчас они (США и Европа — прим. «Ленты.ру») пытаются создать такую ​​систему, которая обеспечила бы Украине чувство безопасности, аналогичное гарантиям безопасности НАТО, но без того, чтобы Россия чувствовала, что Украина достигла статуса, эквивалентного членству в НАТО», — ответил эксперт на соответствующий вопрос.

По словам Тейвайнена, стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить украинской стороне «настолько сильные гарантии безопасности», что она будет готова согласиться с «некоторыми требованиями, касающимися территорий».

Профессор отметил, что это побудило европейские государства — участницы НАТО инвестировать «немного больше средств» в возможные гарантии безопасности, чтобы достичь пакета мер, «приемлемого для Вашингтона и, возможно, для Москвы».

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. При этом Вашингтон требует от Киева принять решение «уже сейчас», поскольку последующие условия будут менее выгодными.