Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 16 декабря 2025Мир

На Западе ответили на вопрос об отправке военных на Украину

Профессор Тейвайнен: Неясно, будут ли отправлены европейские войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Отправка европейских военных контингентов на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Киева остается под вопросом. Об этом заявил профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен в интервью Yle.

«Это совершенно не ясно. Сейчас они (США и Европа — прим. «Ленты.ру») пытаются создать такую ​​систему, которая обеспечила бы Украине чувство безопасности, аналогичное гарантиям безопасности НАТО, но без того, чтобы Россия чувствовала, что Украина достигла статуса, эквивалентного членству в НАТО», — ответил эксперт на соответствующий вопрос.

По словам Тейвайнена, стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить украинской стороне «настолько сильные гарантии безопасности», что она будет готова согласиться с «некоторыми требованиями, касающимися территорий».

Профессор отметил, что это побудило европейские государства — участницы НАТО инвестировать «немного больше средств» в возможные гарантии безопасности, чтобы достичь пакета мер, «приемлемого для Вашингтона и, возможно, для Москвы».

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. При этом Вашингтон требует от Киева принять решение «уже сейчас», поскольку последующие условия будут менее выгодными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки

    Москвичам пообещали скучную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok