Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 16 декабря 2025Мир

На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

Politico: Условие США о гарантиях безопасности Украине ограничено по времени
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО, и требуют оперативного согласия от Киева. Об сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечают, что предложенное США условие содержит скрытый ультиматум: если Киев откажется принять гарантии сейчас, то следующее условие окажется гораздо хуже. Как утверждает неназванный американский чиновник, гарантии могут не войти в мирное соглашение, если представители Украины не примут решение как можно скорее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном завершении конфликта, поскольку стороны приблизились к достижению соглашений. По мнению американского лидера, стороны близки к урегулированию конфликта как никогда прежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибшем при нападении на школу в Подмосковье

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Руководитель российского банка погиб в ДТП

    Украинский стример проиграл 24 миллиона рублей на ставках

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    В ВСУ заявили о полном хаосе под Красноармейском

    Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok