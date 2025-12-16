На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

Politico: Условие США о гарантиях безопасности Украине ограничено по времени

США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО, и требуют оперативного согласия от Киева. Об сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечают, что предложенное США условие содержит скрытый ультиматум: если Киев откажется принять гарантии сейчас, то следующее условие окажется гораздо хуже. Как утверждает неназванный американский чиновник, гарантии могут не войти в мирное соглашение, если представители Украины не примут решение как можно скорее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном завершении конфликта, поскольку стороны приблизились к достижению соглашений. По мнению американского лидера, стороны близки к урегулированию конфликта как никогда прежде.