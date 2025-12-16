Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации

ТАСС: Все найденные в районе горы Ослянка туристы отказались от госпитализации

Все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Все туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте. От госпитализации все они отказались», — сообщили в ведомстве.

Ранее две группы туристов пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае 14 декабря, в том районе была плохая видимость из-за снегопада. В первой группе было 13 человек, во второй — 6. Все путешественники отправились к горе на снегоходах.