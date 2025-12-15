Реклама

15:50, 15 декабря 2025

Раскрыта судьба двух пропавших в Пермском крае туристических групп

Две пропавшие 13 декабря в Пермском крае группы российских туристов найдены
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Две пропавшие в Пермском крае 13 декабря туристические группы найдены. Судьбу путешественников раскрыло агентство ТАСС.

По данным экстренных служб, 6 путешественников, исчезнувших в Прикамье, и 13 человек, пропавших без вести на горе Ослянка, нашлись живыми. На данный момент спасатели доставляют людей на турбазу. Уточняется, что вторая группа, состоящая из пяти мужчин и одной женщин, самостоятельно вышла к спасателям.

О пропаже группы из 13 туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Еще одна группа пропала в Прикамье.

