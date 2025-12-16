Назван неочевидный фактор риска появления постоянного шума в ушах

Cureus: Ожирение повышает риск развития тиннитуса

Ожирение может быть независимым фактором риска развития тиннитуса — хронического шума или звона в ушах. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного национального обследования здоровья населения США. Результаты опубликованы в журнале Cureus.

В анализ вошли данные 5452 взрослых старше 20 лет из циклов NHANES 2015-2016 и 2017-2018 годов. В целом о наличии тиннитуса сообщили 17,2 процента участников. Чаще всего он встречался у пожилых людей и мужчин, а также у участников с депрессией и ожирением.

Среди людей с ожирением тиннитус отмечался у 20,3 процента респондентов, тогда как среди участников без ожирения — у 15 процентов. Даже после поправки на возраст, пол, социальные и медицинские факторы ожирение оставалось статистически значимо связано с шумом в ушах: вероятность его наличия была примерно на 40 процентов выше.

Авторы предполагают, что связь может быть опосредована метаболическими и сосудистыми нарушениями, а также хроническим воспалением, характерным для ожирения. По их мнению, полученные результаты подчеркивают важность учета массы тела и общего метаболического здоровья при оценке рисков и разработке комплексных стратегий профилактики и ведения тиннитуса.

Ранее стало известно, что ожирение может ускорять развитие болезни Альцгеймера.