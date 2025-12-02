Реклама

Наука и техника
20:19, 2 декабря 2025Наука и техника

Стал известен фактор ускорения развития болезни Альцгеймера

RSNA: Ожирение заметно ускоряет развитие болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Ожирение может заметно ускорять развитие болезни Альцгеймера — и это впервые подтверждено не сканами мозга, а обычным анализом крови. Исследование, представленное на конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), показало: у людей с ожирением уровни ключевых биомаркеров Альцгеймера — pTau217, нейрофиламентного легкого белка (NfL) и GFAP — повышаются на 29–95 процентов быстрее, чем у людей с нормальной массой тела.

Ученые проанализировали данные 407 участников в течение пяти лет, сравнивая показатели крови с ПЭТ-сканами накопления амилоида. На первый взгляд казалось, что у людей с ожирением биомаркеры ниже, но это оказалось эффектом «разведения» из-за большего объема крови. При отслеживании динамики стало ясно: патологический процесс развивается быстрее именно у людей с лишним весом — и кровь фиксирует эти изменения раньше, чем ПЭТ.

Авторы отмечают, что ожирение входит в число модифицируемых факторов риска деменции: его корректировка способна отодвинуть начало болезни. По их словам, появление точных анализов крови делает возможным ранний мониторинг нейродегенерации и в будущем позволит оценивать, как препараты для снижения веса влияют на риск Альцгеймера.

Ранее стало известно, что недостаток холина в сочетании с ожирением может ускорять старение мозга и усиливать ранние механизмы нейродегенерации.

