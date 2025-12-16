Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:02, 16 декабря 2025Забота о себе

Назван простой способ быстро уснуть

Психиатр Наранг: Движение глаз вверх, вниз и по кругу помогает быстрее уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Движение глазами по определенному алгоритму помогает быстро уснуть. Эффективность этого способа оценили медсестра детского неврологического отделения Киара Девитт и психиатр Ишдип Наранг.

Впервые простую технику для засыпания назвала хирург Кейтлин Тондо-Стил в своих социальных сетях. По ее словам, чтобы уснуть, нужно закрыть глаза и медленно двигать глазными яблоками из стороны в сторону, потом вверх и вниз, затем по кругу по часовой и против часовой стрелки.

Девитт отметила, что, хотя эффективность метода не доказана, он может сработать, так как описанные движения имитируют активность глаз во время быстрой фазы сна. По ее словам, это подает организму сигнал, что нужно расслабиться.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Наранг полагает, что метод срабатывает благодаря тому, что скучная монотонная задача отвлекает мозг от тревожных мыслей о бессоннице и ее последствиях. «Вместо того чтобы позволить мыслям перерасти в тревогу, вы захватываете собственное внимание и заставляете его сосредоточиться на движении», — пояснил психиатр.

Ранее врач Тони Каннингем опроверг популярный миф о необходимости спать по восемь часов в сутки. По его словам, норма сна для каждого человека индивидуальна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Уступки Украины по территориям назвали условием для урегулирования

    Попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией назвали предпосылкой его распада

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Назван простой способ быстро уснуть

    Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

    Раскрыто влияние дела Долиной на сделки со вторичкой

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok