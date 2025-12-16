Названа национальность самых расточительных туристов в Москве

Глава Мостуризма: Туристы из Саудовской Аравии тратят в Москве больше всех

Жители Саудовской Аравии во время поездок в Москву тратят больше других туристов. Национальность самых расточительных путешественников в столице в интервью газете «Коммерсантъ» назвал глава Мостуризма Евгений Козлов.

Собеседник издания уточнил, что средний чек для граждан этой страны достигает 302 тысяч рублей за 10 дней. Для сравнения: гости из других государств тратят в среднем 206,1 тысячи рублей. «Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости», — подчеркнул Козлов.

Глава Мостуризма также отметил, что в первой половине 2025 года в Москве стало в 2,6 раза больше туристов из Омана. Турпоток из Саудовской Аравии за этот же период показывает рост в 1,3 раза.

1 декабря Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов. Документ вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

