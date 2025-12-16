Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:36, 16 декабря 2025Путешествия

Названа национальность самых расточительных туристов в Москве

Глава Мостуризма: Туристы из Саудовской Аравии тратят в Москве больше всех
Алина Черненко

Фото: Ekaterina Kupeeva / Shutterstock / Fotodom

Жители Саудовской Аравии во время поездок в Москву тратят больше других туристов. Национальность самых расточительных путешественников в столице в интервью газете «Коммерсантъ» назвал глава Мостуризма Евгений Козлов.

Собеседник издания уточнил, что средний чек для граждан этой страны достигает 302 тысяч рублей за 10 дней. Для сравнения: гости из других государств тратят в среднем 206,1 тысячи рублей. «Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости», — подчеркнул Козлов.

Глава Мостуризма также отметил, что в первой половине 2025 года в Москве стало в 2,6 раза больше туристов из Омана. Турпоток из Саудовской Аравии за этот же период показывает рост в 1,3 раза.

1 декабря Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов. Документ вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok