Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 16 декабря 2025Россия

Названо число взятых под контроль зданий в одном из городов в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль 120 зданий в Димитрове
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 120 зданий в городе Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бои в городе и в окрестностях ведут подразделения группировки войск «Центр». По данным министерства, они продолжают зачистку населенного пункта от окруженного противника.

Помимо того, бои идут в населенных пунктах Светлое и Гришино в ДНР.

Ранее оборонное ведомство заявило, что город Купянск Харьковской области находится под контролем ВС России. Также российские войска удерживают под контролем населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, которые находятся возле города, тем самым не допуская прорыва украинских солдат к Купянску.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok