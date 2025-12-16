Названо число взятых под контроль зданий в одном из городов в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль 120 зданий в Димитрове

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 120 зданий в городе Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бои в городе и в окрестностях ведут подразделения группировки войск «Центр». По данным министерства, они продолжают зачистку населенного пункта от окруженного противника.

Помимо того, бои идут в населенных пунктах Светлое и Гришино в ДНР.

Ранее оборонное ведомство заявило, что город Купянск Харьковской области находится под контролем ВС России. Также российские войска удерживают под контролем населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, которые находятся возле города, тем самым не допуская прорыва украинских солдат к Купянску.