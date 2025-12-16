Реклама

15:28, 16 декабря 2025

Названы главные провокаторы развития деменции после 40 лет

Врач Прощаев назвал одиночество и депрессию провокаторами деменции после 40 лет
Наталья Обрядина

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Врач-гериатр, доктор медицинских наук и эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев рассказал, какие факторы сильнее всего угрожают здоровью мозга после 40 лет и как можно снизить риски. Главных провокаторов развития деменции он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Прощаева, сильнее всего мозгу вредят проблемы со слухом, гипертония, курение и отсутствие физической активности. Кроме того, для него опасны сильное ожирение, депрессия, диабет второго типа, злоупотребление алкоголем, травмы головы.

Менее очевидным фактором риска развития деменции Прощаев назвал одиночество. «Одинокие люди меньше двигаются, если им не к кому идти, не с кем гулять. У них снижаются качество питания, объем физических нагрузок, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это, в свою очередь, закономерно приводит к снижению когнитивных способностей», — пояснил врач.

Чтобы сохранить ясность ума и замедлить прогрессирование деменции, врач призвал придерживаться режима сна и заниматься физической активностью. Также доктор посоветовал скорректировать питание и в идеале начать придерживаться диеты, близкой к средиземноморской, но с учетом местных особенностей проживания. Важно также контролировать артериальное давление, а также следить за слухом и зрением.

Ранее терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала улучшающее работу мозга новогоднее занятие. Врач посоветовала россиянам вырезать снежинки из бумаги.

