Забота о себе
08:32, 16 декабря 2025Забота о себе

Названы самые популярные в 2025 году позы в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Эксперты компании онлайн‑аптеки LloydsPharmacy Online Doctor выяснили, какие секс-позы были самыми популярными в 2025 году. Результаты исследования опубликовало издание HuffPost.

Уточняется, что выводы основаны на поисковых запросах пользователей в Google и опросе 500 британцев. Проанализировав собранные данные, эксперты заключили, что самой популярной позой в уходящем году была миссионерская. Второе место по числу запросов заняла поза «наездница», а третье — «69».

На четвертом месте по популярности расположилась поза «лотос», а замыкает пятерку лидеров поза «бабочка», в которой женщина лежит на спине, широко расставив ноги, а мужчина стоит на коленях.

Исследование также показало, что шесть процентов участников исследования занимаются сексом каждый день, четверть — раз в неделю, а каждый десятый — раз в месяц.

Ранее сексотерапевт Шеннон Чавес назвала идеальные позы для глубокого проникновения. По ее мнению, такой эффект дают практически все вариации позы «наездница».

