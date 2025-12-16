Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 16 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы варианты проведения выборов на Украине

Политолог Журавлев: Украина может открыть избирательные участки в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одним из вариантов проведения президентских выборов на Украине могло бы стать открытие избирательных пунктов для граждан страны на территории России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также предположил, что руководство государства может рассмотреть возможность электронного голосования.

«Украину ждут совершенно естественные сложности, связанные с проведением выборов во время войны. Первая — как гражданам в них участвовать? Как будут участвовать воюющие украинцы, украинцы на разных сторонах фронта, граждане страны, проживающие на территории России», — задался вопросом политолог.

Он заметил, что руководству Украины придется искать альтернативные способы голосования, чтобы права всех граждан, даже не разделяющих позицию текущего руководства страны, были соблюдены.

«Первый вариант — открыть избирательные участки везде, включая территорию России, несмотря на конфликт. Возможно какое-то перемирие на время проведения выборов — это действительно логичное условие, но перемирие даст возможность Украине перегруппироваться, собрать войска, средства. Также теоретически могут допустить электронное голосование или голосование по почте как в США», — предположил Журавлев.

Ранее стало известно, что разработкой законопроекта для проведения президентских выборов займется рабочая группа при профильном комитете Верховной Рады Украины. Рабочую группу возглавит вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok