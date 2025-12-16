Названы варианты проведения выборов на Украине

Политолог Журавлев: Украина может открыть избирательные участки в России

Одним из вариантов проведения президентских выборов на Украине могло бы стать открытие избирательных пунктов для граждан страны на территории России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также предположил, что руководство государства может рассмотреть возможность электронного голосования.

«Украину ждут совершенно естественные сложности, связанные с проведением выборов во время войны. Первая — как гражданам в них участвовать? Как будут участвовать воюющие украинцы, украинцы на разных сторонах фронта, граждане страны, проживающие на территории России», — задался вопросом политолог.

Он заметил, что руководству Украины придется искать альтернативные способы голосования, чтобы права всех граждан, даже не разделяющих позицию текущего руководства страны, были соблюдены.

«Первый вариант — открыть избирательные участки везде, включая территорию России, несмотря на конфликт. Возможно какое-то перемирие на время проведения выборов — это действительно логичное условие, но перемирие даст возможность Украине перегруппироваться, собрать войска, средства. Также теоретически могут допустить электронное голосование или голосование по почте как в США», — предположил Журавлев.

Ранее стало известно, что разработкой законопроекта для проведения президентских выборов займется рабочая группа при профильном комитете Верховной Рады Украины. Рабочую группу возглавит вице-спикер парламента Александр Корниенко.