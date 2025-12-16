Некоторых людей предостерегли от бездумного употребления крепкого чая

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: Крепкий чай натощак вреден

Крепкий чай может в некоторых случаях навредить организму, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. От бездумного употребления этого напитка она предостерегла россиян в беседе с РИАМО.

По словам врача, чай может быть опасен, когда становится для человека основным источником жидкости. Кашух уточнила, что особенно вредно, когда человек заваривает крепкий напиток и пьет его натощак.

«В крепком чае больше концентрация танинов — природных соединений, которые могут немного замедлять моторику желудочно-кишечного тракта и при этом стимулировать выделение соляной кислоты», — объяснила врач. Гастроэнтеролог уточнила, что из-за этого у людей с эрозивно-язвенным изменениями в желудке крепкий чай может вызвать обострение болезни.

Врач добавила, что крепкий чай также может ухудшать усвоение железа из пищи. «Людям с железодефицитной анемией чай лучше ограничить или хотя бы не пить его сразу после еды — лучше через два-три часа», — посоветовала Кашух.

