Наука и техника
10:29, 16 декабря 2025Наука и техника

Обещающая революцию в спутниках K2 привлекла новое финансирование

Иван Потапов
Фото: K2

Обещающая произвести революцию в строительстве крупных спутников американская компания K2 привлекла инвестиции в размере четверти миллиарда долларов. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Полученные средства K2 планирует направить на наращивание производства на своем заводе в Южной Калифорнии. Всего с момента основания в 2022 году компания привлекла инвестиции в размере 400 миллионов долларов.

Первый запуск спутника платформы Mega Class собственной постройки K2, получивший название Gravitas, планирует провести в марте 2026 года на ракете Falcon 9. Финансирование разработки осуществляют Космические силы США. После этого K2 планирует запустить более крупный спутник, основанный на платформе Giga Class. Для этого компания будет использовать носитель Starship или New Glenn.

В январе издание сообщило, что K2 пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника.

Известно, что компания K2 работает над созданием собственной спутниковой платформы Mega Class, продавать которую планирует за 15 миллионов долларов. В K2 уверяют, что ее прямым аналогом выступает платформа LM2100, которую корпорация Lockheed Martin реализует по цене от 100 до 150 миллионов долларов. Снижение стоимости платформы, предназначенной, в частности, для создания геостационарных спутников, в K2 объясняют вертикальной интегрированной структурой своей компании, которая минимизирует закупки у сторонних подрядчиков. По данным K2, около 80 процентов комплектующих для новой платформы создается внутри самой компании.

