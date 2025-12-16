Реклама

04:30, 16 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен новый действенный способ избавления от боли в суставах

ISSCR: Препарат SN101 впитывает боль в суставах как «биологическая губка»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Ученые представили экспериментальную терапию, которая уменьшает хроническую боль при остеоартрите и одновременно защищает суставной хрящ от разрушения. Речь идет о препарате SN101 — первом в своем классе неопиоидном средстве, созданном на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Новые данные были представлены на симпозиуме Международного общества исследований стволовых клеток (ISSCR).

SN101 состоит из зрелых периферических нейронов — ноцицепторов, отвечающих за восприятие боли. Однако в отличие от обычных болевых клеток они не передают сигнал в мозг. Вместо этого такие нейроны «перехватывают» воспалительные молекулы, вызывающие боль, и одновременно выделяют факторы, поддерживающие восстановление и сохранность хрящевой ткани. Авторы описывают этот механизм как работу «биологической губки», которая уменьшает боль и замедляет прогрессирование болезни.

Разработчики подчеркивают, что SN101 принципиально отличается от существующих методов лечения. Современные препараты обычно блокируют один болевой путь или ионный канал и дают лишь временное облегчение, а кортикостероидные инъекции со временем могут ускорять разрушение хряща. Клетки SN101, напротив, воздействуют сразу на несколько болевых и воспалительных механизмов и не связаны с риском зависимости, характерным для опиоидных обезболивающих.

По словам исследователей, использование зрелых, не делящихся клеток снижает риски, типичные для клеточной терапии, включая опухолевую трансформацию. Хотя препарат пока находится на доклинической стадии, авторы считают, что такой подход может открыть новое направление в лечении остеоартрита — не только снимая боль, но и изменяя само течение заболевания.

Ранее ученые выяснили, что хроническую боль в пояснице можно уменьшить, заново обучаясь простым базовым движениям — таким как ползание и приседания.

