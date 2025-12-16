Одесские бабушки подрались из-за розеток после многодневного блэкаута

В торговых центрах Одессы начались конфликты из-за розеток после блэкаута

В торговых центрах Одессы после многодневного блэкаута начались конфликты из-за розеток. Видео того, как местные бабушки подрались из-за зарядки, публикует Telegram-канал «Insider UA».

«Четвертый день без света. Люди сидят на полу в торговых центрах, чтобы заряжать свои гаджеты. В некоторых из-за доступа к розеткам уже начинаются конфликты», — говорится в публикации.

На одном из опубликованных видео заснят конфликт из-за доступа к розетке. Сначала пожилые женщины вступили в словесную перепалку, а потом начали кричать и толкать друг-друга.

В прошлую субботу, 13 декабря, после серии массированных атак большая часть Одессы погрузилась во тьму. Утверждается, что ремонтные работы на пострадавших после ночного удара объектах энергетики продлятся до вечера 16 декабря. Сейчас в некоторых районах города нет не только электричества, но и воды.

