Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 16 декабря 2025Силовые структуры

Охранницу российской школы задержали после нападения подростка с ножом на педагога

В Петербурге задержали охранницу школы после нападения ученика на педагога
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали охранницу школы после нападения ученика на педагога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, 15 декабря ученик школы на Белорусской улице пронес в здание нож и ударил им учительницу. Пострадавшей оказали своевременную медицинскую помощь. Несмотря на сработавшие рамки металлодетектора, охранница не приняла никаких мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление.

Сотрудницу охранного предприятия доставили в Следственный комитет для дачи показаний. Также продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. Помимо педагога, раны получил и сам девятиклассник.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье потребовала выселить Долину из квартиры

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Стало известно о прекрасном расположении духа Долиной при продаже квартиры Лурье

    В России выросла ставка по некоторым вкладам

    Назван возможный выход из судебной коллизии со «схемой Долиной»

    На Западе заявили о неизменной позиции России в переговорах по Украине

    Раскрыта неожиданная причина ускоренного снижения памяти

    Мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге в Петербурге

    Зеленский заявил о главной угрозе для Украины этой зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok