Охранницу российской школы задержали после нападения подростка с ножом на педагога

В Петербурге задержали охранницу школы после нападения ученика на педагога

В Санкт-Петербурге задержали охранницу школы после нападения ученика на педагога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, 15 декабря ученик школы на Белорусской улице пронес в здание нож и ударил им учительницу. Пострадавшей оказали своевременную медицинскую помощь. Несмотря на сработавшие рамки металлодетектора, охранница не приняла никаких мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление.

Сотрудницу охранного предприятия доставили в Следственный комитет для дачи показаний. Также продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. Помимо педагога, раны получил и сам девятиклассник.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке.