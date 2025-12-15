Реклама

Силовые структуры
19:25, 15 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке

ТАСС: Ранивший ножом учителя в школе Петербурга подросток не состоял на учете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Напавший с ножом на учительницу в средней школе № 191 Санкт-Петербурга подросток не состоял на учете у психиатра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в сентябре он прошел школьный медосмотр в том числе и у психиатра.

По словам источника, ни он, ни его родители на учете не состояли. Правоохранитель рассказал, что родители мальчика находятся в разводе и он проживает с матерью. Он отметил, что семья на учете как социально неблагополучная не состояла.

Ранее сообщалось, что муж пострадавшей учительницы рассказал, что она получила ранение легкого. По его словам, женщина находится в реанимации в стабильном состоянии. Ей провели операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. Помимо педагога, раны получил и сам девятиклассник.

