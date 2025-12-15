Реклама

16:49, 15 декабря 2025Россия

Удары школьника ножом повредили учительнице из Петербурга легкое

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Муж учительницы математики из школы № 191 Санкт-Петербурга, на которую напал школьник, сообщил, что удары ножом проткнули ей легкое. Его слова приводит 78.ru.

По словам супруга пострадавшей, она находится в реанимации в стабильном состоянии. Женщине провели операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Врач говорит, что она в реанимации, но состояние стабильное, слово "реанимация" в контексте все равно звучит страшновато», — признался мужчина.

Он также рассказал, что у его жены хорошие отношения с учениками и никаких предпосылок к произошедшему не было.

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. Помимо педагога, раны получил и сам девятиклассник. В СМИ сообщали, что причиной произошедшего могло стать нежелание мальчика ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мать, работающая в этой же школе.

По данным следователей, школьник нанес учительнице не менее трех ударов ножом, который он принес из дома. При этом рамки металлодетектора, установленного на входе в учебное заведение, сработали, но подростка не остановили.

