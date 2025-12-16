Биолог назвал особенности доминирующего в России гонконгского гриппа

Биолог Чумаков назвал доминирующий в России гонконгский грипп очень тяжелым

Гонконгский грипп передается от птиц и периодически распространяется среди людей, рассказал биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Особенности вируса он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о том, что гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2), является доминирующим в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Впервые пандемия данного вируса была зафиксирована в мире в 1968 году, указал биолог. Тогда, по его словам, гонконгский грипп протекал очень тяжело и унес жизни порядка 4 миллионов человек, что сопоставимо с летальностью от ковида. Потом он еще несколько раз появлялся как доминирующий грипп, но после ослаб, добавил вирусолог. Сейчас вирус уже не настолько опасен, как это было в 1968-м году, отметил Чумаков.

«Но он переносится все равно тяжелее, чем грипп B. Грипп B распространяется только от человека к человеку, а грипп А переходит каждый год от птиц на человека и далее уже распространяется от человека к человеку. Грипп А, к которому относится гонконгский грипп наиболее серьезный, переносится более тяжело, но во всем остальном это обычный грипп, который имеет совершенно характерные симптомы тяжелой простуды», — поделился ученый.

Начинается гонконгский грипп очень остро, обозначил биолог. Так, температура тела больного может подняться до 40 градусов буквально за 4-5 часов. Характерно для вируса также покраснение глаз и першение в горле.

«Но самое неприятное то, что где-то на второй-третий день, а, может, даже и раньше у многих людей возникает пневмония. То есть он спускается вниз, и эта пневмония вызвана уже не вирусом, а присоединившейся бактериальной инфекцией, поскольку вирус нарушает эпителий дыхательных путей, и дальше уже внедряются патогенные бактерии, которые вызывают пневмонию», — высказался вирусолог.

Чумаков отметил, что в стране уже есть летальные случаи и их количество будет увеличиваться, но вряд ли перевалит за несколько сотен.

«Надо просто в этот сезон иметь в виду, что грипп очередной очень тяжелый. Есть, конечно, еще шанс провакцинироваться и защититься. Пик, скорее всего, придется на середину января, а полная защита против гриппа при вакцинации возникает через три недели. Есть смысл провакцинироваться тем, кто относится к группе риска: это пожилые люди с плохим здоровьем и хроническими заболеваниями и дети, грудные и дети до 3 лет. Хотя среди вакцинированных возможно заражение, заболевание будет протекать более мягко», — предупредил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. По ее словам, это связано с тем, что люди перед длительными выходными перестают обращаться за медицинской помощью, из-за чего к врачам они попадают тогда, когда наступает тяжелое развитие болезни.

